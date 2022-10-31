مصدر مطلع:الولائي ربيع نادر مديرا للمكتب الإعلامي للسوداني

مصدر مطلع:الولائي ربيع نادر مديرا للمكتب الإعلامي للسوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الإثنين، بتكليف الصحفي الولائي ربيع نادر بإدارة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وقال المصدر ، إن “نادر تسلم المهمة خلفاً للصحفي حيدر حمادة”.وربيع نادر من مواليد 1986 عمل في عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقد تولى في فترات سابقة منصب مدير الأخبار في قناة “العهد” الفضائية التابعة لعصائب اهل الحق، اضافة الى كونه كاتباً في موقع “المونيتور” الامريكي، فضلاً عن مؤسسات أخرى، قبل أن ينتقل للعمل في مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *