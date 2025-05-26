مصدر مطلع:تحالف إطاري انتخابي موحد في صلاح الدين “إيران أولاً وأخيراً”

مصدر مطلع:تحالف إطاري انتخابي موحد في صلاح الدين “إيران أولاً وأخيراً”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن قرب إعلان تحالف انتخابي موحد يضم غالبية قوى الإطار التنسيقي في محافظة صلاح الدين، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “أغلب قوى الإطار التنسيقي اتفقت على الانخراط ضمن تحالف انتخابي موحد في محافظة صلاح الدين تحت مسمى (تحالف صلاح الدين الموحد)”، مبيناً أن “التحالف يضم حتى الآن تسعة عناوين سياسية، معظمها تنتمي إلى الإطار، بالإضافة إلى شخصيات ونخب مستقلة”.وأشار إلى أن “التحالف سيكون من بين الكتل الرئيسة والمنافسة في المحافظة، نظراً لحجم القوى المنضوية فيه”، مضيفاً أن “إعلان التشكيل وأسماء المرشحين والعناوين المشاركة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.وأكد المصدر أن “التحالف بات أمراً شبه محسوم بعد ضمان انضمام غالبية قوى الإطار إليه، ما يجعله أحد أبرز التكتلات الانتخابية في المحافظة”.يُذكر أن قوى الإطار التنسيقي تسعى إلى الدخول في قوائم موحدة في المحافظات المختلطة، لتفادي تشتت الأصوات وتحقيق نتائج انتخابية فاعلة.

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