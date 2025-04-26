مصدر مطلع:تركيا تشترط على حزب طالباني بغلق كافة مقرات حزب الـpkk مقابل رفع الحظر عن مطار السليمانية

مصدر مطلع:تركيا تشترط على حزب طالباني بغلق كافة مقرات حزب الـpkk مقابل رفع الحظر عن مطار السليمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، السبت، عن آخر التطورات الخاصة برفع الحظر الذي تفرضه السلطات التركية على مطار السليمانية الدولي.وقال المصدر ، إن “أنقرة ما تزال تتهم إدارة محافظة السليمانية بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، ووجود مقرات ووسائل إعلام قريبة منه داخل المحافظة”، بالرغم من استمرار المفاوضات بين تركيا والحزب لبدء عملية سلام جديدة.وأضاف أن “تركيا أوصلت رسائل إلى قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني مطلع الشهر الجاري، تطالب فيها بإغلاق جميع المنظمات والمقرات الإعلامية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، كشرط أساسي لرفع الحظر المفروض على مطار السليمانية منذ نحو عامين”.وأشار إلى أن “الملف لا يزال قيد التفاوض، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة العراقية أو من إدارة الإقليم بشأن الشروط التركية الأخيرة”.وكانت تركيا قد فرضت حظرًا على الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية في نيسان 2023، متهمة سلطات المحافظة بتوفير بيئة آمنة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة كتنظيم إرهابي.ويأتي هذا القرار في سياق التوتر المستمر بين تركيا وحزب العمال، الذي يتخذ من مناطق جبلية في إقليم كردستان قواعد خلفية له، فيما تتهم أنقرة بعض أطراف الاتحاد الوطني الكردستاني بالتعاون الميداني أو السياسي مع الحزب.ورغم التطمينات التي قدمتها سلطات السليمانية في فترات سابقة، لم تنجح جهود رفع الحظر حتى الآن، ما انعكس سلبًا على الحركة الجوية والتجارية والإنسانية في المحافظة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *