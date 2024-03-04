مصدر مطلع:تعين المستشار رقم 125 للسوداني

مصدر مطلع:تعين المستشار رقم 125 للسوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، بتعيين هاشم نجم الكرعاوي مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة المشاريع.وقال المصدر ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تعيين هاشم نجم الكرعاوي مستشارا له لمتابعة المشاريع”.واضاف، أن “الكرعاوي كان يشغل النائب الأول لمحافظ النجف عن تيار الحكمة”.يذكر ان عدد مستشاري السوداني وصل الى الرقم 125 وجميعهم لإرضاء أحزاب الإطار .

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