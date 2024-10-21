مصدر مطلع:حزب بارزاني الأول في انتخابات الإقليم

مصدر مطلع:حزب بارزاني الأول في انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان، بعد فرز أكثر من 95% من نتائج الانتخابات.وقال المصدر ، إنه “وبحسب النتائج فإن مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني هي 40 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني حتى الآن على 24 مقعداً”.وأضاف أن “الجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة، بحصوله على 16 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الإسلامي على 6 مقاعد، وحزب العدل الإسلامي على 4 مقاعد”.وتابع المصدر ان “حراك الموقف حصل على 3 مقاعد، فيما وحصلت جبهة الشعب برئاسة لاهور شيخ جنكي على مقعدين، وحركة التغيير على مقعد واحد”.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت مساء أمس الأحد، عن نجاح انتخابات إقليم كردستان في دورته السادسة.

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