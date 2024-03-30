مصدر مطلع:حزب بارزاني يرفض أن يكون محافظ كركوك من حزب طالباني

مصدر مطلع:حزب بارزاني يرفض أن يكون محافظ كركوك من حزب طالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،السبت، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني تراجع عن تحالفه مع الاتحاد الوطني، ووضع شرطا لمساعدة الاتحاد الوطني بخطته”.وأوضح المصدر إن “الحزب الديمقراطي أوصل رسالة لقيادة الاتحاد الوطني بأنه سيمضي معهم في قضية تسمية محافظ جديد لكركوك لكن شرط أن يكون المرشح مستقلا، وكرديا”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني حتى الآن لم يرد على هذا الطلب لأنه يعتقد بأن منصب محافظ كركوك من حصته باعتباره الحاصل على خمسة مقاعد وأعلى عدد في الكتل الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات”.

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