مصدر مطلع:حكومة الإقليم سترسل قائمة الرواتب الى بغداد مطلع الأسبوع المقبل
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، بأن قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لشهر أيلول ستُرسل إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل.وقال المصدر ، بأن “95% من العمل على قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لشهر أيلول قد أُنجز، وسيتم إرسالها إلى بغداد الأسبوع المقبل”، مشيرا الى أن “وفدا من حكومة كردستان سيزور بغداد لتدقيق القائمة”.وأضاف أن “وحدات المحاسبة أنجزت معظم العمل لإعداد قائمة رواتب أيلول، ولم يتبقَّ سوى القليل منها، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

