مصدر مطلع:رئيس مجلس ذي قار يطعن بقرار عودة صديق الطباطبائي عمار الى منصب المحافظ

مصدر مطلع:رئيس مجلس ذي قار يطعن بقرار عودة صديق الطباطبائي عمار الى منصب المحافظ
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 الناصرية/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتقديم رئيس المجلس عزة الناشي، طعناً بقرار إعادة رئيس الحكومة المحلية مرتضى الإبراهيمي لمنصبه.وقال المصدر، إن “الناشي، قدم طعناً بقرار محكمة القضاء الإداري، القاضي بإعادة  القيادي في تيار الحكمة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، لمنصبه وبطلان استجوابه من قبل مجلس المحافظة أمام المحكمة الإدارية العليا”.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.في حين قضت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد 2 آذار/مارس الماضي، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.

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