مصدر مطلع:زيارة مرتقبة لوزيري خارجية تركيا وسوريا الى العراق

مصدر مطلع:زيارة مرتقبة لوزيري خارجية تركيا وسوريا الى العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية تركيا وسوريا الى العراق قريبا لاستكمال المباحثات التي جرت بين الدول الثلاث في أنقرة.وأوضح المصدر ، بأن “من المؤمل ان يزور بغداد خلال الايام القادمة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السوري اسعد الشيباني لاستكمال المباحثات التي جرت بين البلدان المشار إليها”.وأشار المصدر إلى أن الاجتماع المرتقب سيركز على عدة محاور من بينها كيفية رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها على شكل اتفاقات بروتوكولية، الى جانب مناقشة الملف الامني، والسياسي والشراكة، وفق قواعد المصالح المشتركة، وقواعد حفظ الجوار، واستقرار الأمن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

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