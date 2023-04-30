مصدر مطلع:قوى سنيّة في ديالى ترفض التحالف مع السيادة

مصدر مطلع:قوى سنيّة في ديالى ترفض التحالف مع السيادة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع، الاحد، بان 9 قوى سياسية استبعدت اي محاولات للتحالف مع السيادة لخوض انتخابات مجالس المحافظات في ديالى.وقال المصدر ،ان” اجتماعا موسعا عقد في ساعة متأخرة من مساء يوم امس لممثلي 9 قوى سياسية في بعقوبة تناول ملفات عدة ابرزها امكانية التحالف مع قوى اخرى بعيدا عن تحالف السيادة الذي يتزعمه محمد الحلبوسي وخميس الخنجر”.واشار الى ان”القوى استبعدت اي محاولات للتحالف مع السيادة لخوض انتخابات مجالس المحافظات على اعتبار انها امام انتخابات ستكون مختلفة جدا وهو تغييرات مهمة ستجري في الساحة ضمن حدود ديالى”.واضاف،ان” بيانا رسميا سيصدر في الايام المقبلة يؤكد بانه القوى السياسية ماضية في مشروعها الذي يجسد هوية ديالى بعيدا عن اي تكتلات تمارس الضغوط مصادرة حقوق بقية القوى”.يذكر ان السيادة في ديالى يواجه ازمة خانقة  بعد انحسار شعبيته في الاشهر الماضية وتنامي الخلافات بين اقطابه”.

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