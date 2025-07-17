مصدر مطلع:من أجل الولاية الثانية..السوداني يوافق على إرسال الرواتب للإقليم خلافا لقانون الموازنة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (17 تموز 2025)، بأن مجلس الوزراء الاتحادي يصادق على مذكرة التفاهم بشأن الرواتب مع إقليم كردستان.وقال المصدر، إن “مجلس الوزراء الاتحادي يصادق على مذكرة التفاهم بشأن الرواتب مع إقليم كردستان”.يشار إلى أن مصدرا مطلعا أفاد في وقت سابق من اليوم بأن مجلس الوزراء سيصوت اليوم في جلسته على قرار بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم لشهرين.وكان قد عقد مجلس الوزراء، يوم الخميس، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ، أن “مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني”.

هذا وكشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن تفاصيل أولية للتفاهمات التي جرت بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي بشأن الملفات المالية والنفطية.وقال المصدر ، إن “حكومة الإقليم وافقت على تسليم ما معدله 120 مليار دينار شهرياً إلى الحكومة الاتحادية كإيرادات غير نفطية وكان يفترض ان تسلم 150 مليار دينار من اصل 300 مليار دينار يدخل للإقليم شهريا “.وأضاف أن “حكومة الإقليم وافقت على تسليم 230 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” وكان يفترض ان تسلم 450 الف برميل نفط يوميا كما ورد في قانون الموازنة ، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان”.وأشار إلى أن “هناك أربع نقاط أخرى كانت موضع نقاش، إلا أنها تم تجاوزها خلال المفاوضات الأخيرة”.واكد المصدر ان الإقليم هو الرابح في هذا الاتفاق وخسارة الخزينة الاتحادية وجاء ذلك بسبب كرسي السوداني من اجل دعم تجديد ولايته على حساب العراق وأهله.