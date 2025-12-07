مصدر مطلع:نواب سابقين يحافظون على مقاعدهم في البرلمان

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد ( 7 كانون الاول 2025 )، عن احتفاظ اشواق الجبوري وابراهيم نامس بمقعديهما نواباً في البرلمان.وقال المصدر ، إن “المرشحة عن ائتلاف الاعمار والتنمية اشواق الجبوري، ورئيس تحالف تفوق ابراهيم نامس احتفظا بمقعديهما كنائبين في البرلمان بدورته التشريعية السادسة”.وأضاف المصدر، أن” ناهدة الدايني حصلت على مقعد نيابي بدلاً عن طه المجمعي، واحمد الموسوي بدلاً عن آمال الخالدي”.واشار الى أن “الهيئة القضائية استبعدت المرشح الفائز عن محافظة نينوى نجم الجبوري”.

