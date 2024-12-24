مصدر مطلع:وساطة بقيادة البارزاني بين “قسد” والأحزاب الكردية في سوريا

مصدر مطلع:وساطة بقيادة البارزاني بين “قسد” والأحزاب الكردية في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن وساطة يقودها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بين الأحزاب الكردية في سوريا.وقال المصدر : إن “بارزاني يقود وساطة بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مظلوم عبدي، والمجلس الوطني الكردي، لغرض تشكيل وفد كردي مشترك يذهب للعاصمة دمشق”.وأضاف أن “هنالك أنباء تشير لزيارة مرتقبة قد يجريها عبدي إلى أربيل، ويعقد اجتماعات سرية مع المجلس الوطني الكردي في سوريا، بمفاوضات يقودها مسعود بارزاني، لغرض الاتفاق على تشكيل وفد كردي سوري مشترك يذهب للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع”.وأبدت تركيا تمسكاً بتصفية وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في وقت تواجه فيه احتمالات التعرض لعقوبات أمريكية نتيجة هجماتها على مواقع الأكراد في شمال سوريا، وذلك قبل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لدمشق، للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة.

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