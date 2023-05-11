مصدر مطلع:وفد تركي في أربيل لاستئناف تصدير النفط من الإقليم

مصدر مطلع:وفد تركي في أربيل لاستئناف تصدير النفط من الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن وفداً حكومياً تركياً يزور مدينة أربيل. في إقليم كردستان العراق. وقال المصدر ، إن “وفدا حكوميا تركيا سيصل إلى أربيل خلال الأسبوع المقبل لبحث مسألة تصدير النفط من إقليم كردستان مجددا عبر ميناء جيهان التركي”.وأضاف أن “الوفد التركي سيبحث بحضور ممثلين عن سومو ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم”.والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان شمالي البلاد عبر ميناء جيهان التركي خلال أسبوع، وذلك بعد توقف دام عدة أسابيع إثر قرار صدر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس، يقضي بعدم روعية قيام تركيا بتصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية في بغداد.

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