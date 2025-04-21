مصدر مطلع: إحالة الولائي اللواء (يحي رسول) إلى أمرة وزارة الدفاع وعدم اسناد أي منصب له

مصدر مطلع: إحالة الولائي اللواء (يحي رسول) إلى أمرة وزارة الدفاع وعدم اسناد أي منصب له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بإحالة  الولائي اللواء يحيى رسول إلى إمرة وزارة الدفاع، فيما أكد تكليف اللواء تحسين الخفاجي، لمنصب مدير دائرة الإعلام في الوزارة.وقال المصدر ، إن “توجيهات صدرت من رئاسة الوزراء ليلة يوم امس، بإحالة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، إلى إمرة وزارة الدفاع وعدم اسناده اي منصب له في الوزارة”.وأضاف أن “الانباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن وجود تدخلات من قيادات أمنية في محاولة لإلغاء تنفيذ القرار غير صحيحة”، مبيناً أن “اللواء تحسين الخفاجي، تسلم قبل قليل منصب مدير دائرة الإعلام في وزارة الدفاع من اللواء يحيى رسول بشكل ودي ودون حصول أي إشكاليات”.وأشار المصدر، إلى أن “الشهر الأول من هذه السنة شهد تكليف تحسين الخفاجي، بمنصب مدير الدائرة أعلاه وانهاء تكليف يحيى رسول من منصب الناطق باسم القائد العام”.يذكر ان اللواء رسول مقرب من فصائل الحشد الولائية .

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