مصدر مطلع: ارتباط ميليشيا الحشد الشعبي بالعراق من حيث الرواتب والتجهيز والتسليح فقط

مصدر مطلع: ارتباط ميليشيا الحشد الشعبي بالعراق من حيث الرواتب والتجهيز والتسليح فقط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مطلع، أن الحكومة الإطارية هي بنت أحزاب ميليشيا الحشد الشعبي والسوداني من نفس المنظومة الإيرانية  الحشدوية لذلك لايستطيع أن يتصدى للحشد ويمنعه من  الاعتداء على دول الجوار العربي ، وأضاف المصدر، ان السوداني خاضع للدولة العميقة بزعامة الحشد وإطاره الحاكم . وتابع  المصدر، لاصحة لبيانات ما يسمى  بالمقاومة الاسلامية في العراق وهي فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي  بتوجيه ضربات إلى إسرائيل وانما هذه البيانات موجه الى قطيعهم في الداخل ،وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أبدى شكوكاً بشأن ما تعلنه الفصائل الحشدوية حول استهدافها أهدافاً داخل إسرائيل.وفي تصريحات لافتة له خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن لترتيب جدول زيارة السوداني، قال حسين في مقابلة مع إذاعة «صوت أميركا»، إن «استخدام السلاح من قبل الحشد هو قراراً من خامئني لانه المسؤول الفعلي للحشد الشعبي والحشد لم يستهدف إسرائيل  ولو بمسدس ماء.

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