مصدر مطلع: الأسدي أو المندلاوي احدهما لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان وإيران هي القرار

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت ( 27 كانون الأول 2025 )، عن اجتماع مرتقب للاطار التنسيقي، مساء اليوم لحسم مرشح منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وقال المصدر ، إن “الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعه مساء اليوم في منزل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وبحضور رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني”.وأضاف أن “الاجتماع سيناقش حسم مرشح منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فضلا عن مناقشة مرشحي منصب رئيس الوزراء”.وفي (25 كانون الاول 2025 )، كشف رئيس البرلمان السن، عامر الفائز، عن بدء التحضيرات اللازمة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أهمية التوافق السياسي المسبق لتفادي أي إشكالات دستورية. وقال الفائز في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد أن الإبقاء على الجلسة الأولى مفتوحة يُعد بدعة قانونية غير صحيحة”، مشددا على “ضرورة التوافق على رئيس البرلمان ونائبيه قبل 29 من الشهر الجاري”.ودعا الفائز القوى السياسية إلى الاتفاق مسبقاً على اسم رئيس مجلس النواب ونائبيه قبل موعد الجلسة، لافتاً إلى أنه “لا يتوقع تمرير الرئاسة في الجلسة الأولى”، معربا عن أمله بعدم الذهاب نحو خرق دستوري. وفيما يخص منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، أوضح الفائز أن “أحمد الأسدي ومحسن المندلاوي تقدما باسميهما إلى الإطار التنسيقي للترشيح”، مشيرا إلى أن “القرار لم يُحسم بعد لصالح أي منهما”.وأضاف أن “اجتماعا للإطار التنسيقي سيعقد السبت لبحث خطوات الجلسة الأولى”، مرجحا “الإعلان خلاله عن مرشح الإطار لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان”، كما أشار إلى أن “الاجتماع ذاته قد يشهد إعلان مرشح الإطار لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.

