مصدر مطلع: الإطار يبحث عن شخص ضعيف” لا يحل ولا يربط” لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن قوى الاطار التنسيقي الشيعي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل اجتماعه الدوري مطلع الأسبوع المقبل لحسم مسألة المرشح لرئيس الحكومة المقبلة، وأضاف المصدر، ان الزعامة الإطارية تبحث عن شخصية ضعيفة ليكون بدرجة مدير عام تنفيذي لتوجيها الإطار بمعنى ” لا يحل ولا يربط” لاستمرار مصالحهم وجيوبهم المنتفخة من السحت الحرام ولتنفيذ المشروع الإيراني من خلال تلك الزعامة التي 90% منها من أصول إيرانية .

