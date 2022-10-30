مصدر مطلع: السوداني بحث في هيئة النزاهة فتح ملفات الفساد

مصدر مطلع: السوداني بحث في هيئة النزاهة فتح ملفات الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراقي وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الاحد، الى هيئة النزاهة الاتحادية لمتابعة قضية سرقة القرن. وقال مصدر مطلع ، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصل، صباح اليوم، الى هيئة النزاهة من اجل الاطلاع على مجريات التحقيق بملف سرقة اموال امانات الضريبة والبالغة 2.5 مليار دولار في عهد الحكومة السابقة”.واضاف المصدر ان “السوداني عازم على فتح ملفات اكثر خطورة خلال الايام المقبل بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية لمحاسبة الفاسدين”.تجدر الإشارة الى ان الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني أكدت في المنهاج الوزاري الذي قدمته لمجلس النواب عزمها مكافحة الفساد الإداري والمالي المتفشي في البلد.

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