مصدر مطلع: الشرع ” ربما يحضر لقمة بغداد بحماية أمريكية”

مصدر مطلع: الشرع ” ربما يحضر لقمة بغداد بحماية أمريكية”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الإدارة السورية المؤقتة احمد الشرع لم يعتذر لغاية الآن عن المشاركة في قمة العربية المزمع عقدها خلال الشهر الجاري في بغداد.وأوضح المصدر ، انه “لم يصل أي اعتذار رسمي من قبل الحكومة السورية عن مشاركة الشرع حتى اللحظة، وبالتالي أمر مشاركته من عدمه بيد الشرع”، مردفا بالقول “قد يحضر الشرع برعاية امريكية دون إعلان مسبق عن حضوره أو موعد رحلته”.واضاف “كما وجهت دعوات لحضور أعمال قمة بغداد لممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وممثلة الاتحاد الأوروبي ورئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”، مبينا أنهم “قد يشاركون او يرسلون من ينوب عنهم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *