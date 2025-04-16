مصدر مطلع: حراك سياسي لإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار

مصدر مطلع: حراك سياسي لإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك سياسي داخل مجلس المحافظة يهدف إلى تغيير رئيس المجلس الحالي عزة الناشي من منصبه، وذلك على خلفية التصويت الذي جرى يوم أمس بشأن اختيار مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.وقال المصدر، إن “ثلاث كتل سياسية تقود هذا الحراك وهي دولة القانون، والنهج الوطني، والماكنة”.وأشار إلى أن “هذه الكتل تم إقصائها من عملية توزيع حصص الوحدات الإدارية، ما أثار استياءها ودفعها نحو التحرك لإقالة رئيس المجلس”.وصوت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته، التي عقدت، يوم أمس الثلاثاء، على اختيار 15 مسؤولاً محلياً لإدارة عدد من الأقضية والنواحي في المحافظة.

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