مصدر مطلع: حصص المناصب لم تناقش داخل البيت السنّي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مقرب من المجلس السياسي الوطني ،الاحد، عدم فتح موضوع توزيع المناصب المخصصة للبيت السني داخل المجلس السياسي، وأان “مسألة توزيع المناصب بين البيت السني مازالت غير مطروحة بين مختلف الأطراف، وقال المصدر ، للمكون السنّي حصص من الحقائب الوزارية والمناصب المهمة الأخرى وفق الاستحقاق الانتخابي.

