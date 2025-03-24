مصدر مطلع: يجب إبعاد حزب مقتدى الطائفي عن المشاركة في الانتخابات

مصدر مطلع: يجب إبعاد حزب مقتدى الطائفي عن المشاركة في الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع ،الأثنين، أن زعيم التيار الوطني الشيعي الأصفهاني مقتدى الصدر ، لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن مشاركة حزبه الطائفي في الانتخابات أو العودة السياسية، وأن هذا الملف ما زال قيد البحث بينه وبين الحلقة المقربة منه في الحنانة”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجب إبعاد حزب مقتدى  الطائفي عن المشاركة في الانتخابات القادمة لكونه سبب الجرائم والفساد وتعزيز النفوذ الإيراني التي حصلت وما زالت في العراق وهو من قتل قيادات تشرين في 2019 و2020 ويعتبر نفسه فوق الدستور والقانون وهو لايصلح لقيادة نفسه لجهالته وسيسبب مشاكل وعدم استقرار للبلاد في حال المشاركة .

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