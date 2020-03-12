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بومبيو:بلادي ستحاسب المسؤولين في العراق عن الهجوم الصاروخي الميليشياوي لمعسكر التاجي
حزب بارزاني يعلن عن اِ يقاف العمل بالإتفاق المبرم مع عبد المهدي بسبب الإنهيار الاقتصادي للبلاد
مصدر: مغادرة القنصل الإيراني في النجف لإصابة أحد أفراد عائلته بالكورونا
السوداني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية لمعالجة العجز المالي
نائب:ما زال الاختلاف قائما بين القوى الشيعية حول المرشح لرئاسة الوزراء
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فوز بايدن في ولاية ميشيغان وإيران سعيدة بذلك
المانيا تقرر استقبال قسم من طالبي اللجوء من مخيم اللأجئين في اليونان
نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال
البرلمان العربي:تركيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين
الشرعية اليمنية: سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف بداية انهيار التحالف العربي
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حزب بارزاني يعلن عن اِ يقاف العمل بالإتفاق المبرم مع عبد المهدي بسبب الإنهيار الاقتصادي للبلاد
السوداني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية لمعالجة العجز المالي
الخيانة والفشل..عبد المهدي: وإذا العراق خسر 35 مليار دولار جراء انخفاض أسعار النفط “شنو يعني”!!
نائب: إفراغ الوزارات من الأموال في ظل حكومة تصريف الأعمال
الاقتصاد النيابية:الانهيار الاقتصادي في البلاد بسبب سياسة عبد المهدي
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متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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