مصدر: مغادرة القنصل الإيراني في النجف لإصابة أحد أفراد عائلته بالكورونا

النجف/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر، في محافظة النجف، الخميس (12 آذار 2020)، عن هوية الشخص الذي أصيب بفايروس كورونا، من عائلة القنصل الإيراني.

وأفاد المصدر، إن “المصابة هي أبنة القنصل والتي تبلغ من العمر 15 عاماً، بعد أن أثبت الفحص المختبري إصابتها بكورونا”.

وأضاف، أن “هنالك اعراض إصابة ظهرت على زوجة القنصل، لم تتأكد مختبريا لغاية الان”، مشيراً إلى أن “القنصل الإيراني، طلب مغادرة العراق، بعد إصابة ابنته، والاشتباه في إصابة بقية أفراد العائلة، لكونهم ملامسون للفتاة”.

وأشار الى أخذ، “عينات لهم للتأكد من وجود الإصابة أو عدمها”.

وكانت دائرة الصحة في النجف قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن القنصل الإيراني في المحافظة، قرر مغادرة العراق بعد ثبوت اصابة أحد افراد عائلته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان، أنه “بالنظر لكثرة الاتصالات والاستفسارات الواردة الينا، نود ان نوضح بان احد افراد عائلة قنصل الجمهورية الاسلامية الايرانية في النجف الاشرف ثبت اصابتها بفيروس كورونا”.

وأضاف البيان، أنه “وفي الوقت الذي نتمنى لها ولجميع المرضى الشفاء العاجل، نود ان نوضح اننا في دائرة صحة النجف اتخذنا الاجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ومن ذلك اخذ وارسال العينات وفحصها مختبريا، وبعد التأكد من الاصابة تم التواصل مع القنصل وابدى تعاونا وتفهما كاملا لإجراءاتنا الصحية”.

وأكدت دائرة الصحة في النجف، أن “القنصل قرر وعائلته مغادرة البلاد لتلقي العلاج في بلادهم في غضون الساعات القليلة القادمة”.