مصدر من المجلس السياسي: مرشح من حزب تقدم لرئاسة البرلمان
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من المجلس السياسي الوطني الذي يمثل القوى السنية في العراق، الأحد، عن لجوء رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي إلى ما أسماه “الخارطة” في مناقشاته مع القوى السنية، والتي قد تتضمن تنازله عن منصب رئيس مجلس النواب.وقال المصدر ، إن “اجتماعاً غير معلن عقد مساء أمس في بغداد ضم ممثلي القوى السنية، بمن فيهم تحالف الحلبوسي، وذلك لتقدم في سبيل حصر الخلافات حول آلية تحديد المشاركة”.وأضاف أن الاجتماع تناول “طرح مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب، إضافة إلى الوزارات التي هي من استحقاق المكون”، مشيراً إلى أن “هناك مرونة من قبل تحالف الحلبوسي بالتخلي عن المنصب مقابل أن يمنح لشخصية أخرى من داخل ‘تقدم'”.ولفت المصدر إلى أن “الحلبوسي أدرك أن فوزه بمنصب رئاسة مجلس النواب صعب في ظل وجود معارضة من قبل بعض القوى السنية، إضافة إلى قوة أخرى من المكونات الرئيسية”، في إشارة إلى ما تناقلته وسائل إعلام عن وجود إشارات من “الإطار التنسيقي” (المظلة الشيعية الرئيسية) تفيد بعدم رغبته في ترشح الحلبوسي للمنصب مجدداً. وبحسب المصدر، فإن “الحلبوسي يحاول التأكيد على إمكانية تخليه عن طموحه بتبوّء منصب رئيس مجلس النواب على أن يدعم أحد قيادات تحالفه لهذا المنصب”.وأوضح أن “هذه المؤشرات وصلت إلى قادة القوى السنية اليوم، وربما سيكون الوضع معلناً في الفترة القادمة”، مشيراً إلى أن “المقابل والرد من القوى السنية الأخرى سيكون بطرح رؤيتها حيال هذا المتغير.

