مصدر من حزب بارزاني: الحزب سيفرض شروطه على القوى السنية والشيعية للحصول على الامتيازات

مصدر من حزب بارزاني: الحزب سيفرض شروطه على القوى السنية والشيعية للحصول على الامتيازات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد ( 28 كانون الأول 2025 )، عن توجه وفد رفيع المستوى من الحزب إلى العاصمة بغداد، في مهمة تهدف إلى حسم ملفات مفصلية تتعلق بهيكلية الحزب داخل مجلس النواب العراقي والمشاركة في رسم ملامح رئاسة البرلمان المقبلة.وقال المصدر ، إن “الوفد سيصل مساء اليوم الأحد، لعقد سلسلة اجتماعات، أبرزها اجتماع في الحادية عشرة من صباح غد الاثنين مع أعضاء كتلة الحزب النيابية لاختيار مرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وانتخاب رئيس جديد لكتلة الديمقراطي الكردستاني”.وأشار إلى أن “الزيارة ستتضمن حراكاً سياسياً مع قادة الكتل في بغداد للوصول إلى تفاهمات نهائية حول ملف رئاسة مجلس النواب العالقة”.تندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية “النفس الطويل” والزيارات المكثفة التي تتبعها أربيل مؤخراً، حيث يأتي وصول هذا الوفد في أعقاب زيارة أجراها سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني إلى بغداد وغادرها تواً بعد سلسلة لقاءات رفيعة، ما يعكس وجود حراك “مكوك” لا ينقطع لترتيب “البيت الكردي” برلمانياً قبل الدخول في جولة المفاوضات الحاسمة مع الأقطاب (الشيعية والسنية)؛ خاصة وأن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان يمثل “بيضة القبان” للحزب داخل هيئة الرئاسة.وهذا يدفع باتجاه اختيار شخصية تمتلك “مقبولية” لدى الإطار التنسيقي والكتل السنية لضمان تمرير القوانين المتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، بالتزامن مع رغبة الحزب في استثمار “التشظي” السني حول منصب رئيس البرلمان لفرض شروط “الاتفاق السياسي” المتعلقة بالمادة 140 وقانون النفط والغاز، فضلاً عن كون إعادة انتخاب رئيس جديد للكتلة البرلمانية بمثابة “إعادة ضبط مصنع” للماكينة السياسية للحزب في بغداد لمواجهة الضغوط القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *