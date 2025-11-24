مصدر ميليشياوي: لا ولاية ثانية للسوداني

مصدر ميليشياوي: لا ولاية ثانية للسوداني
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر من كتائب حزب الله الجناح السياسي حقوق، الاثنين، أن يمنح الإطار التنسيقي موافقته لتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عازياً ذلك إلى عدة ملاحظات سلبية سجّلها الإطار على أداء السوداني خلال فترة رئاسته للحكومة، ولا سيما اتخاذه قرارات ومواقف مهمة من دون الرجوع إلى الإطار كما كان متفقاً عليه مسبقاً.وقال المصدر، إن “المعطيات الحالية تشير بوضوح إلى أن السوداني لن يحصل على ولاية ثانية”، عازياً ذلك إلى ” عدة ملاحظات سلبية سجّلها الإطار على أداء السوداني خلال فترة رئاسته للحكومة، ولا سيما اتخاذه قرارات ومواقف مهمة من دون الرجوع إلى الإطار كما كان متفقاً عليه مسبقاً” .واضاف أن “الإطار التنسيقي اليوم أكثر تماسكاً وقوة، وقد وضع معايير واضحة لاختيار رئيس الحكومة المقبل، ما يجعل عملية التسمية أكثر سلاسة وخالية من التعقيدات”.وبيّن المصدر أن” الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام بشأن رئاسة الحكومة المقبلة لا تعدو كونها تكهنات” ، مؤكداً أن ” القرار النهائي سيصدر من داخل الإطار التنسيقي وفق آلية التصويت بالأغلبية”.

