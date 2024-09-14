مصدر نفطي:شركة BP البريطانية تتسلم أبار نفط كركوك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، السبت، بالمباشرة بتهيئة الآبار النفطية في محافظة كركوك وتحديد مستويات الإنتاج تمهيداً لتسليمها إلى شركة “ BP ” البريطانية لتطويرها.

وقال المصدر، أن “شركة نفط الشمال باشرت بوضع خطة عمل للوصول إلى أعلى إنتاج ممكن تحقيقه من حقول كركوك، وباي حسن، وجمبور، وخباز، قبل تسليمها إلى الشركة البريطانية التي تم التعاقد معها لتطوير هذه الحقول”.

وأضاف “تم توجيه هيئة الحقول بتنفيذ خطة الحفر والاستصلاح خلال العام الحالي، وإجراء الفعاليات لتنشيط الآبار بدون برج، والإسراع في توفير الساحات بالتنسيق مع هيئة المشاريع على أن تحدد مدة إنجاز كل ساحة بثلاثة أسابيع”.

وتابع المصدر “الشركة تعمل على مد الأنابيب وإكمال تجهيزها ضمن المدة الزمنية المحددة لربط آبار باي حسن 198 و199 على أن يكون التنفيذ خلال شهر واحد”.

وبين أن “الشركة تعمل على ربط صمامات خمسة آبار في حقل خباز النفطي، وإكمال تصليح الأنابيب المتضررة في محطة شوراو/ قبة بابا، وتثبيت معدلات الإنتاج لآبار شمال غرب آفانا، بحسب الخطط المتوقعة لحقل كركوك النفطي، التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة العملية الإنتاجية”.