مصدر نيابي:إيفان فائق وكولسل محمد مقرري البرلمان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم الاثنين، عن حصول النائبين إيفان فائق وكولسل محمد على منصبي مقرري مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر،إن “النائبين جلسا على الكرسي المخصص لمنصب المقررين خلال جلسة اليوم”.

وأضاف أن رئاسة البرلمان لم تُصدر حتى الآن أي قرار أو إعلان رسمي بشأن انتخاب المقررين.

وفي سياق متصل، أعلن النائب أرشد الصالحي، عضو مجلس النواب عن المكوّن التركماني، استحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على تسمية النائب كولسل محمد عبد الرحمن بمنصب مقرر مجلس النواب العراقي.

وأوضح الصالحي، في بيان مقتضب ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار ضمان الاستحقاقات الدستورية للمكوّن التركماني، ومواصلة العمل للدفاع عن حقوقه المشروعة داخل المؤسسة التشريعية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الأولى لدورته الجديدة، في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما صوّت على كل من هيبت الحلبوسي رئيساً له، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد الأتروشي نائباً ثانياً.