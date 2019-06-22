مصدر نيابي:استقالة النائب حسن العاقولي من عضوية مجلس النواب

مصدر نيابي:استقالة النائب حسن العاقولي من عضوية مجلس النواب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي، السبت، بأن النائب عن تحالف سائرون حسن العاقولي استقال من منصبه رسميا.وافاد المصدر ، إن “النائب عن تحالف سائرون حسن العاقولي استقال، اليوم، منصبه كعضو في مجلس النواب رسميا”.وأضاف المصدر، أن “العاقولي قدم استقالته الى رئاسة مجلس النواب”.وتعتبر هذه ثاني استقالة لنائب عراقي بعد استقالة النائب عن تيار الحكمة عبد الحسين عبطان مؤخرا. 

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