مصدر نيابي:الحلبوسي يسعى لتمرير زيباري لرئاسة الجمهورية رغم الرفض الشعبي له

مصدر نيابي:الحلبوسي يسعى لتمرير زيباري لرئاسة الجمهورية رغم الرفض الشعبي له
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي مطلع، الاحد، عن وجود مفاوضات سياسية يقودها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاشراك القوى السياسية جميعها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، مبينا ان الحلبوسي يشعر بحرج شديد بسبب عدم اكتمال اتفاق التحالف الثلاثي وتمرير مرشحهم للرئاسة.وقال المصدر، ان “الحلبوسي سيشرع، مساء اليوم، باجتماعات مكثفة مع التيار الصدري وقيادات في الديمقراطي الكردستاني واطراف لاقناع القوى السياسية المعترضة على ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.واضاف المصدر ان “الحلبوسي يشعر بالحرج الشديد بسبب شبه انهيار الاتفاق الثلاثي الذي اتى به الى سدة الحكم ويخشى من تازم الموقف ليشمل خروج قوى سنية اخرى من التحالف الثلاثي”.واشار الى ان “اجتماع الساعات الاخير سيكون امل التحالف الثلاثي بالدخول في منافسة الاطار والاتحاد الوطني والمستقلين الذين يعتزمون دعم مرشح بديل عن زيباري ما يتسبب بحرج شديد للتحالف الثلاثي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *