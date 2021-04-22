مصدر نيابي:الخلافات السنّية حول “الزعامة” قد تؤدي إلى التصفيات

مصدر نيابي:الخلافات السنّية حول “الزعامة” قد تؤدي إلى التصفيات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح مصدر نيابي في تحالف القوة , الخميس , ان تقوم جهات سياسية بعمليات تصفية جسدية لبعض القيادات السنية فبل الانتخابات , محذرا من استمرار تصاعد شدة الخلاف حول الزعامة السنية ربما قد يؤدي الى تلك التصفيات .وأفاد المصدر  , ان ” تصاعد الخلاف بين القيادة السنية في الانبار وصلاح الدين ونينوى أدى الى وجود جبهات متعددة لاتمثل المكون السني وانما مناطقية وفي بعض الأحيان عشائرية ” .وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته انه ” للأسف بعض القيادات ان لم نقل اغلبها تبحث عن مصلحة شخصية وأخرى تبحث عن الزعامة للمكون خاصة وان هذه القيادات تمتلك السطوة والسلاح”.وحذر المصدر من أن “استمرار تصاعد شدة الخلاف حول الزعامة السنية ربما قد يؤدي الى التصفيات جسدية قبل الانتخابات ” .

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