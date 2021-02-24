مصدر نيابي:المناصب والمصالح وراء تراجع الأحزاب الشيعية عن اعتراضاتها تجاه حصة الإقليم

مصدر نيابي:المناصب والمصالح وراء تراجع الأحزاب الشيعية عن اعتراضاتها تجاه حصة الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي في اللجنة المالية النيابية , الأربعاء، عن موافقة وفد إقليم كردستان العراق على تسليم ملف موظفي الإقليم للحكومة , إضافة الى تسليم 250 الف برميل نفط يوميا الى شركة التسويق النفطي “سومو”، مبينا أن الوفد اشترط تعهد القوى السياسية بإقرار قانون النفط والغاز خلال العام الجاري .وأكد المصدر , ان ”  الأحزاب الشيعية تراجعت عن تسديد حكومة الاقليم  128 مليار دولار الذي بذمتها للحكومة الاتحادية  لانها بحاجة إلى الصوت الكردي في تشكيل الحكومة القادمة على حساب العراق وشعبه. واوضح المصدر أن ازمة الإقليم في مشروع قانون الموازنة للعام الجاري بدأت تأخذ طريقها نحو الحل وذلك  بتراجع الاحزاب الشيعية عن موقفهم واستجابة وفد الإقليم للشروط التي فرضتها اللجنة المالية “.وأضاف المصدر، ان “الوفد سيسلم ملف كافة أسماء موظفيه الى الحكومة والى اللجنة المالية النيابية , إضافة الى موافقته بتسليم الحصة المقررة من نفط الإقليم لشركة التسويق النفطي (سومو)”، مشيرا إلى أن “المباحثات التي سيجريها الوفد اليوم ستتعلق بوضع آلية بشان المنافذ الحدودية والضرائب ” .وأوضح، أن “الإقليم اشترط ان تتعهد القوى السياسية بإقرار قانون النفط والغاز خلال العام الجاري كي تنتهي كافة الموازنات المقبلة من المشاكل التي يعانيها الإقليم والمركز في كل عام ”. 

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