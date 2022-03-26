مصدر نيابي:تعرض النواب المستقلين إلى تهديدات لمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

مصدر نيابي:تعرض النواب المستقلين إلى تهديدات لمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، السبت، عن وجود تهديدات يتعرض لها بعض النواب المستقلين قبيل دخولهم مجلس النواب لغرض التصويت على رئاسة الجمهورية.وقال المصدر ، إن “الكتل السياسية التي تسعى لعقد جلسة البرلمان قامت بتهديد بعض النواب المستقلين لغرض الحضور والتصويت على منصب رئيس الجمهورية “،مشيراً إلى أن “بعض المستقلين حضروا الجلسة بعد التهديد والترهيب”.وأضاف أن “هناك الكثير من المستقلين خضعوا للتهديدات والضغوطات من قبل بعض الكتل السياسية وحضروا جلسة البرلمان، والبعض الأخر تصدى للتهديد والترغيب والترهيب”.وتسود حالة من القلق بشأن إمكانية عدم انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب حجم المقاطعة النيابية رغم عمليات التحشيد الواسعة التي قام بها التحالف الثلاثي خلال الساعات الماضية. 

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