مصدر نيابي:جمع تواقيع نيابية لرفض رفع أسعار البنزين

مصدر نيابي:جمع تواقيع نيابية لرفض رفع أسعار البنزين
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، بجمع حملة تواقيع داخل مجلس النواب لرفض قرار الحكومة برفع اسعار البنزين.وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “الحملة سيتم الشروع بها عند استئناف جلسات مجلس النواب”.واضاف، ان “نواب البرلمان مقتنعين بان رفع اسعار البنزين لم يأتي في وقته، وانه سيشكل ازمة اقتصادية على المواطنين”.وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة يوم 26 من الشهر الماضي زيادة سعر البنزين المحسن الى 850 دينارا للتر الواحد والممتاز الى 1250 دينارا للتر، اعتبارا من الاول من ايار المقبل.

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