مصدر نيابي:حراك ولائي لتمرير قانون الحشد الإرهابي

مصدر نيابي:حراك ولائي لتمرير قانون الحشد الإرهابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، وجود تحرك نيابي جاد لجمع تواقيع من النواب بهدف إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقرات جلسة البرلمان المقررة اليوم، أو في حال تعذر ذلك، تضمينه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.وقال المصدر، إن “مجموعة من نواب كتل الإطار التنسيقي شرعوا اليوم بجمع التواقيع لتضمين قانون الحشد الشعبي ضمن فقرات جلسة اليوم”.وأضاف أن “عملية جمع التواقيع لا تزال مستمرة بانتظار وصول بقية أعضاء المجلس إلى قاعة البرلمان”، مشيرا إلى أنه “في حال تعذر إدراج التصويت على القانون خلال الجلسة الحالية، سيتم تحويله إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة”.

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