مصدر نيابي:خلاف بين المالكي والحكيم على وزارة النفط

مصدر نيابي:خلاف بين المالكي والحكيم على وزارة النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق= كشف مصدر نيابي رفيع، اليوم السبت، عن وجود خلاف سياسي قد يصل الى الحاد بين ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة على حقيبة وزارة النفط.وقال المصدر ، إن “وزارة النفط تسببت بخلق خلاف بين الاطراف السياسية بسبب رغبة الجميع بان يستحوذوا عليها”، مبينا ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل على خدمة المواطن وليس لخدمة الحزب او الانتماءات”.وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي عليها استغلال هذه الفرصة والعمل بصورة صحيحة لأنها قد تكون النهاية”، مشيرا الى وجود شخصية هي المتسببة بتلك الخلافات من خلال رفعها لسقف المطالب واثارة المشاكل في الإطار”.واستدرك، أن “الجميع يسعى الى تحقيق مصالحه الشخصية والحزبية من دون استثناء”.يذكر ان وزارة النفط طيلة الحكومات السابقة كانت من حصة الحرامي الإيراني عمار الحكيم الذي كون ثروته المليارية من ورائها وتياره الاقل عددا في المقاعد النيابية.

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