مصدر نيابي:عدم وجود أي توافق بين حزبي بارزاني وطالباني حول مرشح وزارة العدل

مصدر نيابي:عدم وجود أي توافق بين حزبي بارزاني وطالباني حول مرشح وزارة العدل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، السبت، عن عدم وجود اي توافق بين الحزبين الرئيسيين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بشأن مرشح وزارة العدل الاتحادية، مشيرا الى ان  رئيس الوزراء عادل عبد المهديسيقدم القاضي فاروق أمين مرشحا للمنصب.وقال المصدر، ان “الحزبين الرئيسيين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لم يتفقا على مرشح  وزارة العدل الاتحادية لغاية الان”.وأضاف أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعتمد مرشح الاتحاد الوطني القاضي فاروق أمين وهو من أهالي كركوك خلال جلسة اليوم فيما بقي الحزب الديمقراطي معترضا على المرشح”.واشار المصدر الى ان “رئاسات الكتل السياسية وخلال اجتماعها المرتقب ستحاول تقريب وجهات النظر واقناع الحزبين في التوافق على مرشح وزارة العدل وإكمال الكابينة الوزارية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *