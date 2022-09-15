مصدر نيابي:لقاءات صدرية إطارية ” سرية” من المستوى الثاني للتحضير للحوار

مصدر نيابي:لقاءات صدرية إطارية ” سرية” من المستوى الثاني للتحضير للحوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي , الخميس , عن وجود لقاءات سرية بعيدة عن الاعلام بين سياسيين من التيار الصدري وشخصيات سياسية اخرى من المستوى الثاني لغرض التحضير للقاء الحنانة المرتقب. وقال المصدر  , ان ” حراكا بعيدا عن الاعلام والاضواء السياسية يجري بين ممثلين عن التيار الصدري وشخصيات سياسية مختلفة” . وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان ” الحراك يتمحور حول التهيئة والتحضير للقاء اللجنة الفنية المكلفة من قبل الاجتماع الثاني للقوى السياسية في القصر الحكومي والمؤلفة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري للقاء زعيم التيار الصدري في الحنانة ” . 

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