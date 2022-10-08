مصدر نيابي:نواب ميليشيا كتائب حزب الله يؤدون اليمين الدستورية بدلا من النواب الصدريين

مصدر نيابي:نواب ميليشيا كتائب حزب الله يؤدون اليمين الدستورية بدلا من النواب الصدريين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم السبت، بأن نواب كتلة حقوق العائدة لميليشيا كتائب حزب الله أدوا اليمين الدستورية بدلا من اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين خلال جلسة اليوم.وقال المصدر ، إن “النواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين أدوا القسم الدستوري بجلسة اليوم هم من حركة حقوق التابعة لميليشيا كتائب حزب الله”.والنواب هم ( نادية محمد جبر كمبش العبودي، سعود سعدون علي صالح الساعدي، حسين مؤنس فرج عبد الرضا) كما أدى النائب الجديد البديل عن منظمة بدر اليمين الدستورية ( كريم حسين عليوي سهيل السراي).

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