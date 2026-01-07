مصدر نيابي: تشكيل لجنة نيابية لتوزيع الأعضاء على اللجان النيابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي في البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، تتولى مهمة توزيع الأعضاء على اللجان النيابية. وأوضح المصدر ، أن “هذه اللجان ستكون مؤقتة، على أن تُجرى تعديلات عليها لاحقاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة“.

