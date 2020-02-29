مصدر نيابي كردي:مفاوضات علاوي مع الكرد “فشلت”

مصدر نيابي كردي:مفاوضات علاوي مع الكرد “فشلت”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر نيابي كردي، السبت، بأن مفاوضات قوى التحالف الكردستاني مع رئيس الوزراء المكلف أغلقت دون تفاهم ولن نعيدها الا في حالة واحدة, مشيرا الى ان علاوي اصبح في موقف حرج لكون اغلب القوى السياسية غير داعمه لحكومته ولن ينجح بتمرير حكومته.وقال المصدر ، إن “قوى التحالف الكردستاني قد أغلقت التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي منذ الخميس ولاتوجد لحد اللحظة أي اتصالات بيننا وبينه” .وأضاف ان “شرطنا واضح وقلنا له متى ترى بانك ستغيير موقفك وتنفذ شرطنا في عملية تشكيل الحكومة سنقوم بدعمكم لكن دون الدخول في أي مفاوضات جديدة وعلى أي مستوى”, مشيرا الى ان “علاوي اصبح في موقف حرج لكون اغلب القوى السياسية غير داعمه لحكومته ولن ينجح بتمرير حكومته”.وكان مصدر سياسي مطلع كشف في تصريح سابق ، عن توصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى اتفاق مبدئي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتمرير الفريق الوزاري.يشار الى ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي طلب من رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة اليوم السبت الى الاحد لاستكمال مباحثاته مع القوى السياسية.

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