مصدر نيابي ينفي وجود أي مسودة قانونية لإخراج القوات الأمريكية من العراق

مصدر نيابي ينفي وجود أي مسودة قانونية لإخراج القوات الأمريكية من العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى مصدر نيابي رفيع، الاربعاء، وجود اي مسودة متداولة لقانون اخراج القوات الاميركية في البرلمان او الحكومة، مشيرا الى ان الرئاسات الثلاث والكتل السياسية اتفقت على صيغة قرار لإبقاء القوات الأميركيةبذريعة التدريب والدعم اللوجستي.وقال المصدر : ان “قانون اخراج القوات الأميركية لا وجود له في إدراج مجلس النواب او الحكومة كما تشيعه وسائل الإعلام”.واضاف ان “ما يتم بحثه في أروقة الكتل السياسية هو تعديل فقرة من اتفاقية الإطار الاستراتجي مع الولايات المتحدة لغرض ابقاء القوات الأمريكية وتحديد اهدافها في مجال التدريب والدعم اللوجستي فقط”.وأوضح المصدر،  أن “الرئاسات الثلاث ورئاسات الكتل السياسية هي من أخرت إصدار اي موقف رسمي تجاه التواجد الاميركي لغاية اللحظة”. 

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