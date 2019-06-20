مصدر: نيجيرفان يزور بغداد اليوم

مصدر: نيجيرفان يزور بغداد اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يزور رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الخميس، بغداد يلتقي خلالها بالرئاسات الثلاث.وقال مصدر سياسي، إن “رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني يجري اليوم، زيارة للعاصمة بغداد”.وأضاف المصدر، أن “بارزاني يلتقي في زيارته رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان”.

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