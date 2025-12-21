مصدر ولائي:الحمداني خلفا لمحافظ ذي قار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر ولائي ،الأحد، إن “المحافظ الحالي لذي قار مرتضى الإبراهيمي سيغادر منصبه متوجّهاً إلى بغداد بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي للدورة السادسة المؤمل عقد أولى جلساتها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري “.

ووفقاً للمصدر ذاته، فأن “تيار عمار الذي يعتبر المنصب من حصته، رشّح هيثم الحمداني خلفاً للإبراهيمي، شريطة أن يصوّت عليه مجلس المحافظة بعد التوافق السياسي بين أحزاب الممثّلة في المجلس “.