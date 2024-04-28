مصدر يرلماني:نواب تقدم والإطار يرفضون إدارج فقرة انتخاب رئيسا للبرلمان

مصدر يرلماني:نواب تقدم والإطار يرفضون إدارج فقرة انتخاب رئيسا للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني، اليوم الأحد، بأن بعض القوى البرلمانية السنية رفضت انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب عدم إضافة فقرة تتعلق بانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان.وقال المصدر ، إن “عدداً من نواب القوى السياسية السنية يرفضون الدخول إلى قاعة مجلس النواب ويطالبون بإضافة فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب”.وأضاف أن “النواب المقاطعين يقومون الآن بجمع تواقيع من النواب لغرض إضافة الفقرة خلال جلسة اليوم”، مشيراً إلى أن “تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وبعض أطراف الإطار التنسيقي ترفض إدراج فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب في جدول أعمال الجلسة”.ولفت المصدر البرلماني إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب “الرئيس بالإنابة” محسن المندلاوي اجتمع بنواب تحالفات “العزم” و”السيادة” بحسم موضوع رئيس مجلس النواب بعد اجتماع الإطار التنسيقي يوم غد الاثنين.

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