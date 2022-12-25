آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر: 600 مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد
نائب سابق:تأخير إقرار الموازنة بسبب الخلافات حول حصة الإقليم
المنافذ الحدودية:التدقيق الالكتروني منع عمليات التزوير والتلاعب بالعمليات التجارية
وزارة التخطيط:7.3 ملايين دينار متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
ائتلاف الوطنية يدعو إلى تعديل “بعض” فقرات الدستور
-
- عربية ودولية
بوتين:سندمر منظومة الباتريوت الأمريكية في أوكرانيا 100%
الصين تعبر استيائها للدعم العسكري الأمريكي لتايوان
زيلينسكي:السلام مع روسيا عدم التنازل عن وحدة أراضي أوكرانيا
الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى الحوار مع أفغانستان والتخفيف عن معاناة شعبها
ترامب يتهم اللجنة التحقيقة النيابية لمنعة من الترشح الرئاسي في انتخابات 2024
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مصدر: 600 مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد
نائب سابق:تأخير إقرار الموازنة بسبب الخلافات حول حصة الإقليم
المنافذ الحدودية:التدقيق الالكتروني منع عمليات التزوير والتلاعب بالعمليات التجارية
وزارة التخطيط:7.3 ملايين دينار متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
السوداني:لن تتحقق التنمية والخدمات بدون القضاء على الفساد
-
- رياضية
- تحقيقات
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
-
- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
-
- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
-
- اذاعة INN