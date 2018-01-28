مصدر:3 أحزاب كردية تطالب بتحديد موعد لانتخابات كردستان

أربيل / شبكة أخبار العراق- طالبت ثلاثة أحزاب كردية، اليوم الاحد، بتحديد يوم لإجراء انتخابات إقليم كردستان وعدم إهدار الوقت رافضة وجود اية حجة لتأجيل الانتخابات في الوقت الحالي حسب تعبير ممثلين عنها.وذكر مصدر كردي اليوم، ان حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية عقدوا مؤتمراً صحفياً، اليوم، يطالبون فيه بتحديد يوم لإجراء الانتخابات في الإقليم دون إهدار اية وقت.وقال عضو غرفة الانتخابات في حركة التغيير، كارزان كردي، في المؤتمر الصحفي، أنه “ليست هناك أية حجة لتأجيل الانتخابات”، مؤكدا على “ضرورة عدم إهدار الوقت خصوصا في ظل الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في هذه المرحلة”.وذكر مسؤول مكتب الانتخابات في الجماعة الإسلامية كمال محمد، ان “الذين فشلوا في إدارة نظام الحكم خصوصا بعد أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 يتخوفون من إجراء الانتخابات”.وفي السياق ذاته، أكد عضو مكتب الانتخابات في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، هيمن أسكندر، في المؤتمر ذاته، أن “عدم تنظيف سجل الناخبين أحد المشاكل الرئيسية أمام عملية الانتخابات”، مبينا ان “بعض الأحزاب السياسية تتخوف من الانتخابات وتحاول تأجيلها عن طريق إهمال مطالب المفوضية والتلاعب بالوقت” داعيا المفوضية إلى طمأنتهم من هذا الجانب”.