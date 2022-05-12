مصدر:(4) أسماء مرشحة لتولي أحدهم نائباً لهادي العامري

مصدر:(4) أسماء مرشحة لتولي أحدهم نائباً لهادي العامري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، الخميس، عن ابرز الأسماء المرشحة لتولي منصب (ابو مريم الانصاري) في المنظمة، الذي توفى قبل أيام في حادث سير.وقال المصدر، ان “اسماء المرشحين لشغل منصب نائب الامين العام لمنظمة بدر، خلفا عبد الكريم يونس (ابو مريم الانصاري) هم كل من  (محمد ناجي العسكري)، ورئيس كتلة تحالف الفتح النائب السابق (محمد الغبان) ، ووزير الاتصالات الاسبق (حسن الراشد)، وعضو مجلس محافظة بغداد السابق (معين الكاظمي)”.وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “اختيار المرشح الجديد لمنصب نائب الامين العام لمنظمة بدر، سيكون من خلال الانتخاب المباشر بين اعضاء الهيئة العامة للمنظمة”.

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