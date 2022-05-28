مصدر:(4) نواب من حزب الحلبوسي مع مبادرة الإطار التنسيقي

مصدر:(4) نواب من حزب الحلبوسي مع مبادرة الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، بان نصف نواب الحلبوسي في ديالى يدعمون الاطار التنسيقي.وافاد،ان”  نواب تكتل الحلبوسي في ديالى يدركون اهمية ودور الاطار التنسيقي في العملية السياسية على مستوى العراق بالاضافة الى دورهم المهم في ملف المحافظة كونهم قوة سياسية مهمة”.واوضح،ان” نصف نواب الحلبوسي في ديالى يدعمون الاطار التنسيقي بشكل فعلي وعقدوا 4 اجتماعات مؤخرا في بغداد من اجل تدارس الموقف العام لافتا الى النواب يلعبون دور مهم حاليا في اطار دفع الامور نحو تفاهمات  مبدئية قد تؤدي الى ايجاد مخرج للازمة الحالية”.واشار الى ان” نواب الحلبوسي يدركون بان تشكيل الحكومة بدون الاطار صعب جدا كون الاخير لايمثل عدد المقاعد في مجلس النواب بل امتداد جماهيري وقواعد تنتشر في كل المحافظات العراقية”.ويملك تحالف الحلبوسي- الخنجر 8 مقاعد نيابية في ديالى من خلال ما افرزته الانتخابات الاخيرة”.

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